به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد میرزایی ظهر امروز در آیین افتتاح سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌‌المللی فیلم رشد در ارومیه با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد پرچمدار استفاده از توانایی‌های سیما است، بیان داشت: جشنواره فیلم رشد علاوه بر کمک به رشد کمی و کیفی تولید آثار علمی، آموزشی و تربیتی و توسعه استفاده از تصویر در فرآیند یاددهی و یادگیری، پرچمدار استفاده از توانایی سیما در پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی است .

وی با تاکید بر اینکه جشنواره فیم رشد می‌تواند زمینه‌ساز ابتکارات علمی و هنری باشد خاطرنشان کرد: این جشنواره باید در زمینه‌ی اعتلا و ارتقای آرمان‌های انقلاب و امام راحل، باورهای اسلامی، همیت ملی و مذهبی و به ویژه فرهنگ درست مصرف کردن موثر واقع شود .

میرزایی، توسعه فرهنگ استفاده از تصویر در فرایند یاددهی و یادگیری را از عمده اهداف برپایی این جشنواره برشمرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم رشد با 44 سال سابقه و 37 دوره برگزاری قدیمی‌ترین جشنواره فیلم است که هر ساله در استان‌ها برگزار می‌شود .

‌آذربایجان غربی پنج دوره در سال‌های 79، 80، 82، 83 و 84 میزبان جشنواره بین‌المللی فیلم رشد بوده است که امسال نیز شاهد برگزاری سی و هشتمین دوره این جشنواره در این استان هستیم .

برگزاری 10 کارگاه آموزشی و شش نشست تخصصی از برنامه های جنبی این جشنواره است.