به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، ابوالقاسم مختاری ظهر شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان افزود: سازمان بهداشت جهانی پنج آیتم را برای سلامتی تعریف کرده، است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، انسان سالم انسانی است که به لحاظ جسمی عیب و ایرادی نداشته به لحاظ روحی و روانی پایدار باشد به لحاظ اقتصادی مولد باشد به لحاظ سیاسی آگاه و به لحاظ اجتماعی فعال باشد که باید در راستای رشد و ارتقای این تعاریف در سطح خانواده و جامعه خود تلاش کرد.

جانشین سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر با اشاره به فوت 20 نفر در ایام نوروز در شهرستان افزود: سه مورد از این فوتی‌ها بر اثر حوادث ترافیکی و مابقی به دلیل کهولت سن و بیماری‌های خاص عروقی بوده است.

وی نظارت بر اماکن عمومی توزیع مواد‌غذایی نظیر رستوران‌ها و ساندویچ‌فروشی‌ها را قسمتی از اقدامات انجام شده در ایام نوروز عنوان کرد و از اداره اوقاف و شهرداری کاشمر خواست با انجام یک برنامه‌ریزی و هماهنگی با مرکز بهداشت مشکلات محدوده اطراف امامزاده سید مرتضی را حل و فصل و نسبت به سامان بخشیدن به امور آن اقدام کنند.

مختاری یادآور شد: در ایام نوروز 431 مورد بازدید در راستای تأمین امنیت غذایی انجام شده که به برخی از آنها تذکرات شفاهی و کتبی نیز داده شده است.

وی گفت: برخی از ادارات نیز بدون هماهنگی با شبکه بهداشت اقدام به صدور مجوز کسب می‌کنند.

جانشین سرپرست شبکه بهداشت و درمان کاشمر با بیان اینکه ماهانه بیش از 100 مورد حیوان‌ گزیدگی در کاشمر رخ می‌دهد گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ اثری از بیماری هاری مشاهده نشده و این به دلیل آن است که واکسیناسیون در دورترین نقاط توسط مأموران و به صورت اکتیو انجام می‌شود.