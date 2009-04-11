به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اشپیگل، اشتاین مایر در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای عاری سازی جهان از تسلیحات هسته ای خواستار خروج تسلیحات اتمی ایالات متحده از این کشور شد.

اشتاین مایر گفت: امروزه تسلیحات اتمی بلحاظ نظامی بی فایده و بلااستفاده هستند و من تلاش خواهم کرد تا کلاهک های هسته ای آمریکا از آلمان برداشته شوند.

وزیر خارجه آلمان همچنین گفت خلع سلاحی که تسیحاتی از این نوع را در بر می گیرد نیاز دارد تا در دستور کار کنفرانسی که ایالات متحده در صدد برگزاری آن است، قرار بگیرد.

منابع آلمانی توضیح می دهند که اظهارات اشتاین مایر کاملاً در تضاد با اظهاراتی است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پارلمان این کشور صورت داد.

مرکل پیش از نشست ناتو در پارلمان آلمان از میزبانی تسلیحات اتمی آمریکا حمایت کرده بود.

اما گفته می شود که این اظهارات مرکل علاوه بر اشتاین مایر مخالفین دیگری نیز در آلمان به ویژه در پارلمان این کشور دارد.

احزاب چپ و سبزها خواستار خروج تسلیحات آمریکایی از این کشور هستند.

پس از اظهارات اوباما "گیدو وسترول" رهبر تجارت آزاد دوستانه حزب دموکراتیک نیز خواستار برداشته شدن کلاهک های هسته ای آمریکا از آلمان شد.