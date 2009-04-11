به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، نصیر پورحاجی ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تعاونی چالدران گفت: این طرحها در زمینه های صنعتی، خدماتی و کشاورزی با 110 میلیاردریال سرمایه گذاری اجرا می شوند.

وی با اعلام اینکه با بهره برداری از این واحدها در مدت دو سال برای 25 هزار نفر زمینه اشتغال فراهم می شود، بیان داشت: در حال حاضر چهار هزار و 661 واحد تعاونی در استان فعال هستند که زمینه اشتغال 62 هزار و 663 نفر در این واحدها فراهم شده است.

محرم رضایی، فرماندار چالدران نیز در این جلسه با بیان اینکه 125 واحد تعاونی با یکهزار و 20 نفر عضو در این شهرستان فعالیت می کنند تخصیص نیافتن به موقع تسهیلات به واحدهای تعاونی در دست اجرا را از مهمترین مشکلات تعاونیهای منطقه اعلام کرد.

