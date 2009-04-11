آرش برهانی مهاجم تیم استقلال در خصوص بازی با فولاد خوزستان به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من این یکی از حساس‌ترین بازی‌های لیگ امسال خواهد بود. استقلال سه بازی تا قهرمانی لیگ کشور پیش رو دارد و هر کدام بسیار برای ما سرنوشت‌ساز و حساس است. دیدار فردا هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: مطمئنا فولاد حریفی دست و پا بسته برای ما نخواهد بود و مطمئنا آنها با توجه به اینکه مقابل استقلال بازی می‌کنند از انگیزه‌های بسیار بالایی برخوردار هستند.

مهاجم استقلال تاکید کرد: ما برای کسب قهرمانی باید بدون هیچ ارفاقی تیم فولاد را با وجود تمام احترامی که برای این تیم، بازیکنان و مربیانش قائلم، شکست دهیم.

بهترین گلزن فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تصریح کرد: قطعا ما فردا برای یک بازی هجومی به میدان خواهیم رفت و از حمایت تماشاگران طرفدار استقلال در اهواز نیز بهره خواهیم برد. امیدوارم که با یک بازی بسیار دقیق و منظم نتیجه را به سود خود رقم بزنیم تا گامی دیگر به قهرمانی لیگ امسال نزدیک شویم.

تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 16:45 فردا در ورزشگاه تختی شهر اهواز به دیدار فولاد می رود.