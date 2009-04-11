به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مقامات فرانسوی از کشته شدن یک گروگان فرانسوی و دو دزد دریایی در درگیری های روز جمعه با دزدان دریایی خبر دادند.

سی ان ان از آزادی چهار گروگان فرانسوی از جمله یک کودک که از یک هفته پیش در اختیار دزدان بوده اند، در این درگیری ها خبر داد.

مقامات فرانسوی از شروع درگیری ها با دزدان دریایی، زمانی که دزدان، مبادله یک مادر و کودک با یک افسر را نپذیرفتند، گزارش داده اند.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در بیانیه ای اعلام کرده است به دزدان دریایی باج نخواهد داد.