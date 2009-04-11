به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه در حاشیه مراسم دهمین سالگرد شهادت شهید علی صیاد شیرازی که در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت : با توجه به اینکه جنگ تحمیلی نیرو و توان زیادی از نیروهای مسلح گرفت ما پس از جنگ توان خود را مطابق با نیاز خود ارتقاء دادیم که در این جهت می توان به بازسازی نیروهای انسانی و بازسازی روحیه نیروها و تاسیسات و تجهیزات اشاره کرد.

وی همچنین پایان جنگ هشت ساله با رژیم بعثی و پذیرش قطعنامه 598 را مورد اشاره قرار دارد و افزود: بازسازی پادگان‌های نظامی پس از جنگ تحمیلی هنوز هم ادامه دارد، و سعی ما این بوده که در طول این سالها از تجربیات 8 سال دفاع مقدس استفاده کنیم و نقطه نظرات کارشناسان این امر را در دانشگاه‌ها و کلاس‌های نظامی مورد استفاده قرار دهیم.

امیر پوردستان گفت: امروز تهدیدات دشمنان از لحاظ ماهیت تغییر کرده و پس از حوادث 11 سپتامبر شاهد تهدیدهای جدید از سوی کشورهای استعمارگر هستیم و فضای امنتیی و خاصی بر دنیا حاکم شده است ، این تجربیات ما را بر آن داشت تا تاکتیک ها و نوع استفاده از سلاح ها را عوض کنیم و مطابق با تهدیدات دشمنان سلاح هایی را طراحی کنیم .

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: جنگ اول و دوم خلیج فارس و نیز جنگ افغانستان را به عنوان یک دانشگاه برای نیروهای خود در نظر گرفته‌ ایم و با توجه به دکترین نیروهای فرامنطقه ‌ای و بر اساس آنها نوع تئوری ‌های خود را عوض کردیم و بر اساس آن درجهت آمادگی نیروهای خود تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این تغییر دکترین در تجهیزات و سلاح‌ های ما نیز انجام گرفته است، گفت: امروز پدافند لایه به لایه و دفاع در سطح در دستور کار ما قرار دارد که تجهیزات و سلاح‌های متناسب با آن را نیز تولید می‌ کنیم.