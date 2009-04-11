علی معلم در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 10 درصد از فیلم "آل" به کارگردانی بهرام بهرامیان در ارمنستان فیلمبرداری شده و هم اکنون گروه مشغول گرفتن ادامه صحنه‌ها هستند. سعی داریم بیشتر سکانس‌های فیلم را در همین کشور فیلمبرداری کنیم. "آل" به لحاظ موضوع به یک لوکیشن داخلی خاص نیاز دارد که متاسفانه پیدا کردن آن بسیار سخت است.





مصطفی زمانی و همایون ارشادی در صحنه‌ای از فیلم "آل"

وی افزود: در سینمای ایران سابقه چنین دقت نظر در گرفتن سکانس‌های فیلم وجود ندارد، به همین دلیل فیلمبرداری با زمان بیشتری انجام می‌شود. این فیلم به لحاظ نورپردازی و حرکتی کاری سختی در سینمای ایران به شمار می‌رود و به دقت زیاد نیاز دارد.

معلم درباره انتخاب ارمنستان به عنوان لوکیشن فیلمبرداری گفت: ما قصد داشتیم برای "آل" از یک فضای تازه و بکر استفاده کنیم که نمونه آن را کمتر در سینما یا تلویزیون دیده‌ایم و مخاطب نیز دچار تکرار نشود. البته ارمنستان صنعت سینمای فعال ندارد و بردن امکانات برای فیلمبرداری کار ما را سخت می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: من برای مراحل پیش‌تولید این فیلم از هفتم فروردین به همراه گروه در کشور ارمنستان بودم و بعد از کلید خوردن به ایران برگشتم، اما اواخر هفته برای بررسی شرایط کار دوباره برمی‌گردم. فکر می‌کنم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته فیلمبرداری تا اواخر اردیبهشت به پایان برسد و بتوانیم فیلم را نیمه دوم سال اکران عمومی کنیم.



فیلمنامه "آل" را بهرام عظیمی نوشته و امیر پوریا آن را بازنویسی کرده است و فیلم داستان زن و شوهری جوان است که در یک سفر کاری دچار دردسر می‌شوند.



مصطفی زمانی، همایون ارشادی، آنا نعمتی و هنگامه حمیدزاده در "آل" بازی می‌کنند و دیگر عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: فرخ فدایی، طراح صحنه: رضا حاجی‌درویش، طراح لباس: شاه‌حسینی، طراح چهره‌پردازی: سودابه خسروی