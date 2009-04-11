سوسن عزیزی خواهر این شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: احمد از سه شنبه هفته قبل در ناحیه ران پای چپش احساس درد می‌کرد و آن را بروز می‌داد و متاسفانه در آزمایشهایی که روی او صورت گرفت مشخص شد که لگن خاصره احمد شکسته و ران پای چپش نیز ترک برداشته است.

وی درباره علت این حادثه افزود: آزمایشهای متعدد ارتوپدی در این‌باره انجام شده اما هنوز به طور کامل علت این اتفاق مشخص نشده است. با این وجود دکتر احمد به ما گفته احتمال دارد که پوکی استخوان باعث این دو شکستگی شده باشد. این اتفاق برای بیمارانی که مدت طولانی بر بستر‌اند و تحرکی ندارند محتمل است.

خواهر این شاعر در عین حال وضعیت عمومی احمد عزیزی را مطلوب توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه احمد بیش از یکسال و یکماه است که به کما رفته است دستگاهها و مجاری داخلی و دستگاه گوارش‌ او خوب کار می‌کند و حتی علیرغم اصرار ما و دیگر همراهانش برای مصرف عذا از طریق لوله‌هایی و به صورت غیر مستقیم پزشکان او بر توانایی احمد بر مصرف مستقیم غذا تاکید دارند.

وی اضافه کرد: پزشکان به ما توصیه می‌کنند که به طور مستقیم به او غذا دهیم و او هم توانایی جویدن و هضم غذا و دفع پسماند آن را دارد.

خواهر احمد عزیزی همچنین در خصوص احتمال انتقال وی به بیمارستان مسیح دانشوری تهران را برای انجام عمل پلاکستومی، گفت: چند ماه پیش که وضعیت احمد بهتر شده بود قرار شد وی را برای انجام عمل پلاکستومی که احتمال خارج شدنش از کما را در پی دارد به بیمارستان مسیح دانشوری (تهران) منتقل کنند.

وی ادامه داد: آن زمان با وجود انتقال احمد به تهران تیم پزشکی آن بیمارستان گفتند که وی هنوز آمادگی لازم را برای انجام عمل ندارد به همین خاطر او را دوباره به کرمانشاه برگرداندند و در حال حاضر هم در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) این شهر بستری است.

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) از 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در کما به سر می‌برد.