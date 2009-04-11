به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، احزاب مخالف با تاکید بر تحریم انتخابات از سوی آنها، پیروزی "عبدالعزیر بوتفلیقه" را غیرقابل قبول اعلام کردند.

آمریکا نیز در کنار تاکید بر ادامه کار با بوتفلیقه خواستار رسیدگی به شکایات مخالفان مبنی بر تقلب در انتخابات شده است.

"نورالدین یزید زرهونی" وزیر کشور الجزایر روز گذشته در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: بوتفلیقه 72 ساله با 12 میلیون و 911 هزار و 707 رای یعنی 24/90 درصد آرا بر دیگر رقبای انتخاباتی خود فائق آمد.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز پنج شنبه ساعت هشت صبح به وقت محلی آغاز و تا هشت شب ادامه داشت.

لازم به ذکر است که عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1999 برای نخستین بار و در سال 2004 برای دومین بار به پیروزی رسید.