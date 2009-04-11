به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین تصمیم صهیونیستها مبنی بر بستن حرم ابراهیمی در الخلیل مقابل نمازگزاران مسلمان طی دو روز یکشنبه و دوشنبه از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل به مناسبت برگزاری جشن عید پسح یهودیان را به‌شدت محکوم کرد و ملت فلسطین و همه نیروهای ملی و سیاسی را به دفاع از مقدسات فراخواند.

زید الجعفری مدیر اوقاف الخلیل نیز بستن حرم ابراهیمی مقابل مسلمانان را محکوم کرد و آن را تلاشی دیگر برای سیطره بر فلسطین خواند و افزود: آنها تلاش می‌کنند تا این حرم را به کنیسه‌ای برای یهودیان تبدیل کنند، حال آنکه این حرم وقف مسلمانان است و غیرمسلمانان نباید در آن نماز بخوانند.

صهیونیستها به مناسبتهای مختلف و اعیاد ویژه یهودیان حرم ابراهیمی را به روی مسلمانان می‌بندند و مانع می‌شوند تا مسلمانان در آن نماز بخوانند.

حرم ابراهیمی بنایی است در وسط شهر الخلیل که پیروان ادیان مختلف معتقدند جسم حضرت ابراهیم (ع) در آنجا قرار دارد. این حرم دارای دیوارهای بزرگی است که حدود 2 هزار سال پیش ساخته و در عصر اسلامی بازسازی شده است. درهای حرم ابراهیمی در اعیاد و مناسبتهای دینی یهودیان به روی مسلمانان بسته است. شهر الخلیل در 44 کیلومتری بیت المقدس قرار دارد.