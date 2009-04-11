به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی با بیان این خبر اظهار داشت: سرامیکهای بدنه برج سالها پیش بر اثر شست و شو با سندبلاست دچار آسیب شده است و نیاز به تعویض دارد که در صورت تعویض تا چند سال مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی افزود: زمان شست وشو بهترین موقع برای تعویض سرامیکها است هنگامی که داربست برای شست و شو نصب می شود بهتر است یکباره سرامیکها نیز تعویض شود.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی ادامه داد: به دلیل آسیب رسانی سند بلاست، برای شست و شوی برج از آب داغ و مواد شست وشو دهنده خاصی که آسیبی وارد نکند استفاده خواهیم کرد.

ملاصالحی همچنین در مورد فضای سبز میدان آزادی گفت: بعد از بهسازی و ساماندهی میدان و ایجاد فضای سبز، خسارتی به فضای سبز وارد نمی آید در حالی که پیش از این و به خصوص در زمان برگزاری تجمعات در این میدان، خسارات بسیاری به فضای سبز وارد می آمد.