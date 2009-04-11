به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، در یک عملیات موفقیت‌آمیز 6 کیلومتر ابتدای خط لوله انتقال نفت کوره در حد فاصل پالایشگاه آبادان تا بندر صادرتی ماهشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. به این ترتیب این خط لوله به طول 100 کیلومتر به صورت کامل در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

این درحالی است که از سال 1385 بیش از 90 کیلومتر خط لوله 26 اینچ جهت انتقال نفت کوره تولیدی در پالایشگاه نفت آبادان به مخازن ذخیره سازی بندر صادراتی ماهشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود .

به گزارش مهر، با انجام این عملیات 6 کیلومتر خط لوله 26 اینچ جدید در حد فاصل پالایشگاه آبادان تا ابتدای ماهشهر احداث و در کیلومتر 6 به خط احداث شده در سال 85، متصل شد و با انجام این عملیات خط لوله قدیمی به طور کلی از مدار بهره‌برداری خارج شد.

6 کیلومتر خط احداث شده از پالایشگاه آبادان آغاز و پس از عبور از رودخانه بهمنشیر به خط لوله 26 اینچ احداثی متصل شده ‌است.

این خط لوله از توان انتقال روزانه 200 هزار بشکه نفت کوره برخوردار بوده که وجود مرکز انتقال نفت "خوردورق" در میانه مسیر ظرفیت آن را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

با انتقال به موقع نفت کوره، پالایشگاه آبادان در شرایط معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهد ضمن اینکه صادرات از این پالایشگاه نیز تضمین می‌شود.

این عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه انجام شد، ضمن اینکه با نظارت واحد HSE منطقه هیچ‌گونه آلودگی زیست‌ محیطی در پی نداشته است.