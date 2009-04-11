به گزارش خبرگزاری مهر، "کارل شوارتزنبرگ" در گفتگو با فرانس 24، از تصویب پیمان لیسبون در این کشور پس از تصویب آن در ایرلند خبر داد.

وی دلیل به تعویق افتادن تصویب پیمان لیسبون در سنای این کشور را شرایطی دانست که سنا برای تصویب این پیمان تعیین کرده است.

گفتنی است که استعفای "میرک توپولانیک" از نخست وزیری چک، تصویب پیمان لیسبون در این کشور اروپایی را با چالش جدی مواجه کرد.

لازم به ذکر است که پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست، که جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد.

پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد.

