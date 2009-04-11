جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این مطلب افزود: نقشه احداث این دانشکده در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع طراحی شده است که قابل افزایش به متراژهای زیاد است.

وی ادامه داد: مقدمات پذیرش دانشجو نیز در رشته های مختلف دندانپزشکی در حال انجام است.

موسوی همچنین از پیگیری احداث دانشکده داروسازی در استان خبر داد و بیان داشت: در حال رایزنی برای اخذ مجوز ساخت و پذیرش دانشجو با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم.

موسوی همچنین با اشاره به بهره برداری از ساختمان دانشکده پیراپزشکی در پردیس نازلوی ارومیه گفت: در این دانشکده امکان پذیرش دانشجو در چهار رشته رادیولوژی، علوم آزمایشی، هوش‌بری و اتاق با ظرفیت پذیرش 30 نفر دانشجو در هر رشته وجود دارد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی از تحصیل دو هزار 200 نفر دانشجو در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: این دانشجویان در 24 رشته درسی مشغول به تحصیل هستند که سه رشته ویروس‌ شناسی، حشره شناسی و آناتومی به تعداد رشته‌های این دانشگاه در سال گذشته به این تعداد اضافه شد.

این مسئول همچنین با اشاره به بهره برداری از بیمارستان تخصصی قلب سید الشهدا ارومیه نیمه اول سال جاری، خاطرنشان کرد: با توجه به بازدید مسئولان وزارت بهداشت از امکانات و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در صورت موافقت رشته تخصصی قلب نیز به تعداد رشته‌های این دانشگاه افزوده می‌شود.

موسوی از پیگیری برای اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی انگل ‌شناسی و پرستاری ویژه نیز در استان خبر داد.