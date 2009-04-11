به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف با این مقدمه در ادامه نوشت : رویکرد دیپلماتیک آمریکا در قبال ایران در 12 ماه گذشته تغییرکرده که بخشی از آن در دولت قبلی آمریکا انجام گرفت اما دولت اوباما آن را با شدت بیشتری پیگیری کرد.

بر همین اساس در هفته گذشته و در نشست 1+5 آمریکا حضور فعال تری را از خود در موضوع هسته ای ایران نشان داد و این در حالی است که پیش از این انگلیس، فرانسه و آلمان به همراه چین و روسیه ( گروه 2+3 ) بازیگران اصلی این موضوع بودند.

به نوشته دیلی تلگراف، دولت جرج بوش تصمیم گرفته بود تا در این مذاکرات حضور پررنگی نداشته باشد اما بوش در آخرین ماه های حضور خود در مقام رئیس جمهور آمریکا با فرستادن ویلیام برنز به مذاکرات 1+5 نشان داد که قصد تغییر برنامه های قبلی خود را دارد.

دیلی تلگراف در ادامه مطلب خود نوشت : آمریکا یک موضع سخت دیگر نیز در برابر ایران داشت و آن اینکه تهران باید غنی سازی اورانیوم را رها کند، اما دولت بوش در سال گذشته با به کار بردن واژه "فریز در برابر فریز" این موضع سخت خود را نرمتر کرد. این واژه به این معنی بود که ایران نصب سانتریفیوژ های جدید خود را متوقف کرده و در عوض آمریکا نیز از تلاش برای تصویب تحریمهای جدید علیه تهران در شورای امنیت دست بر می دارد.

به نوشته این روزنامه، هرچند اسرائیل همواره با توقف درمقابل توقف مخالف بود اما این رویکرد هم اکنون مورد حمایت آمریکا و متحدان آن است. علاوه بر این به تازگی به ایران مشوق های جدیدی در صورت تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم ارائه شده که یکی از این مشوق ها ارائه کمک از سوی کشورهای غربی به ایران برای ساخت نیروگاه هسته ای و آغاز مذاکرات با آمریکا است.

تلگراف در پایان مطلب خود می نویسد : در پی اتخاذ چنین رویکردی، لحن سخنان مقامات دو کشور نسبت به یکدیگر نرمتر از قبل شد و این روند نشانگر آن است که شکاف های موجود میان واشنگتن و تهران در حال از بین رفتن است.