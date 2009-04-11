به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان پورنصر با بیان این مطلب افزود: این نهرعرضی، آب را به نهرهای کم آب انتقال می دهد و بعد از این در زمان بارندگی مشکلی در این محدوده نخواهیم داشت.

وی افزود: به دلیل پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص ادامه بارندگی تا فردا، نیروهای خدمات شهری همچنان در آماده باش به سر می برند.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران بیان داشت: با وجود بارش باران و برف سنگین در ایام نوروز، مشکلی در سطح شهر ایجاد نشد البته کاهش بار ترافیکی در تعطیلات نیز به سرعت انجام اقدامات لازم از سوی نیروها کمک کرد.

پورنصر کاهش مشکلات آبگرفتگی در سطح تهران را نسبت به 2 سال گذشته بسیار چشمگیر خواند و گفت: نقاط آبگیر تهران در سال 86 به طور کامل شناسایی شد که بخش عمده ای از مشکلات فیزیکی و عمرانی توسط مناطق رفع شد.

وی گسترش شبکه جمع آوری آبهای سطحی را از مهمترین اقدامات در خصوص کاهش آبگرفتگی خواند و افزود: سیستم جمع آوری آبهای سطحی بعد از اجرا در تمام مناطق، به طور روشن و گسترده تاثیر خود را نشان خواهد داد با وجود این تا کنون و با احداث این شبکه در برخی مناطق، در خود آن منطقه نیز مانند منطقه یک نسبت به گذشته با مشکلات کمتری در خصوص آبگرفتگی روبرو می شویم.