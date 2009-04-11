به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر سه شنبه در جمع مدیران و مسئولان استان ضمن انتقاد شدید از احداث سد در مسیر حوزه آبریز و در بالا دست سد سپیدرود افزود: با توجه به طرح جامع حوزه آبریز سپیدرود نباید با فشار برخی استانها سدی در بالا دست سد سپیدرود احداث شود تا مانع از‌آبگیری با ظرفیت کامل سد سپیدرود شود.

وی با بیان اینکه منابع آبی اندوخته و ذخیره آب پشت سد در استان به مراتب کمتر از سال گذشته است متذکرشد: برای مقابله با خشکسالی در استان اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

استاندار گیلان ادامه داد: اگر چه آب کمتری نسبت به سال گذشته در پشت سد وجود دارد ولی با همت، تلاش و کار بیشتر نخواهیم گذاشت مشکلی متوجه کشاورزان شود.

قهرمانی اظهارداشت: توان مقابله با کم آبی و همچنین تولید محصول بیشتر و یا حداقل مشابه سال گذشته در استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته به همت همه مردم و مسئولین به سلامت خشکسالی پشت سرگذاشته شد و مسئولین ستاد خشکسالی کشورنیز از کارنامه و عملکرد خوب استان گیلان رضایت کامل داشتند.

استاندارگیلان در ادامه با بیان اینکه در بحث چای وام برای کارخانجات چای استان در نظر گرفته شده است افزود: اقداماتی که امسال در بخش چای صورت گرفته به مراتب بهتر و بیشتر از سال گذشته است.

قهرمانی با بیان اینکه قیمت برگ سبز چای در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اظهار داشت: دریافت چای خشک از کارخانجات چای بابت بدهی آنان از اقدامات مهمی است که در بحث چای صورت گرفته است.

استاندار گیلان با اعلام اینکه امسال باید چای کیفی تری از کارخانجات چای دریافت کرد و نظارتها باید قوی ترشود یادآورشد: مسئولان با تعامل مردم باید چای را به جایگاه واقعی خود برسانند و کیفیت آن را ارتقاء دهند.