محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره اولویتهای کاری خود در بزرگترین بانک دولتی ایران با تاکید بر پیگیری تسهیلات دهی به بنگاههای زودبازده، افزود: قطعا آنچه توجیه اقتصادی داشته باشد و بتواند منافع عمومی و اختصاصی بانک را تامین کند، در دستور کار بانک ملی خواهد بود.

خاوری افزود: در مورد طرح بنگاههای زودبازده نمی توان یک نظر کلی ارائه داد که این طرح مثبت است یا منفی، مهم مثبت بودن طرح است.

وی بیان کرد: مهم این است که این گونه طرحها در درجه اول بتوانند منافع مجری طرح را تامین کنند و در درجه دوم سبب اشتغال زایی و افزایش سطح اشتغال شوند و در درجه سوم در یک مدت معین اصل و سود بانک قابل تحصیل باشد.

مدیرعامل بانک ملی یکی دیگر از اولویتهای کاری خود در بانک ملی را الکترونیکی کردن این بانک عنوان و تصریح کرد: باید بتوانیم از ابزارهای نوین بانکداری استفاده کنیم و در کنار استفاده از این ابزارهای نوین و الکترونیکی، به صورت یکپارچه و جامع سطح دانش همکاران بانک را با استفاده از این سیستمها بالا ببریم.

وی اعتبارسنجی مشتریان بانک و وصول مطالبات معوق به روش علمی و درمانی را از دیگر اولویتهای کاری خود در بانک ملی ذکر کرد و افزود: با استفاده از این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که علل معوق شدن تسهیلات و مطالبات بانک ناشی از یک اراده عمدی مشتری است و یا ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی است و پس از تشخیص این موضوع این مطلب پیگیری می شود که آیا این طرح قابلیت بازیافت و درمان دارد یا خیر؟

وی برحفظ سطح تولید موجود با وصول مطالبات معوق تاکید کرد و گفت: نباید به قیمت یک طرح جدید، طرح موجود را تعطیل کنیم و اینها جزو دستورات اولیه بانک است. خاوری همچنین تاکید کرد: مشتری مداری و احترام به مشتری باید در سرلوحه کار بانک ملی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از سوی وزیر اقتصاد به شما ماموریت خاصی در بانک ملی داده شده است؟ گفت: آنچه که است، در حکم نوشته شده است.

خاوری درباره برخی خبرها مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری با تاکید بر اینکه این کار یک اقدام مثبت محسوب می شود، تصریح کرد: با این روش، جمع بین منافع عمومی و خصوصی حفظ می شود، به عبارت دیگر جمع بین منافع سپرده گذاران از یک سو و سطح سود تسهیلات از سوی دیگر حفظ می شود.

مدیرعامل بانک ملی افزود: همچنین با این اقدام، به نظر می رسد دولت از حقوق خود ناشی از دارایی های خود در بانکها گذشت کرده است، تا بتواند به افزایش تولید و سرمایه گذاری های جدید کمک کند.

به گزارش مهر، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی محمودرضا خاوری را به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی آمده است: "به استناد تبصره ذیل ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها و مجمع عمومی عادی بانکها به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در حرکت خالصانه و پرتلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق برنامه‌های چهارگانه عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور، حضوری فعال و فراگیر داشته باشید."

گفتنی است، محمودرضا خاوری در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی‌ن‍ژاد مدیر عامل بانک سپه بود.