رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: انواع دیرگدازها شامل آجرها، ملاتها، جرمها، کامپوزیتها، پوکه ها و گرانولها، کاربرد فناوری و مواد نانو در صنعت دیرگداز و مواد اولیه مورد استفاده در دیرگداز و منابع آن در ایران از موضوعات این همایش است.

سید خطیب الاسلام صدرنژاد ادامه داد: خوردگی دیرگدازها، مصرف انرژی و بهینه سازی آن در تولید دیرگدازها و مباحث مربوط به آلاینده های محیط زیست در صنعت دیرگداز و تجهیزات آزمایشگاهی در صنایع و مراکز تحقیقاتی دیرگداز و کاربرد آنها نیز بخشی از موضوعات همایش ملی دیرگداز است.

وی اضافه کرد: وضعیت ساخت کوره در ایران و انواع کوره های صنعتی و پیشرفتهای جدید، آجر چینی و نسوز کاری انواع کوره ها و مسائل مربوط به آن و نیز آخرین دستاوردها و پیشرفتهای علمی و صنعتی در دیرگداز دیگر موضوعات همایش یادشده است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی خاطرنشان کرد: این همایش از طرف پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار می شود و شرکتهای هورمومهر سپاهان، دیرگداز آذر، فرآورده های نسوز نیرو، گیلان نیکا، فرآورده های نسوز تبریز، فرانسوز یزد و پودرهای صنعتی کارآفرین حامیان آن هستند.

اولین همایش ملی دیرگذار ساعت 9 صبح روزهای یادشده در پژوهشگاه مواد انرژی به آدرس کرج، جاده مشکین دشت، بلوار امام خمینی برگزار می شود.