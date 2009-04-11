به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه مطلب خود نوشت : در صورت تصویب بودجه درخواستی اوباما، هزینه جنگ عراق در پایان سال جاری میلادی به 694 میلیارد دلار می رسد که این رقم جنگ عراق را پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به پرهزینه ترین جنگ در تاریخ آمریکا می کند.

بر اساس گزارش ویژه وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) اگر کنگره بودجه اضافی درخواست شده از سوی اوباما را برای ادامه جنگ در عراق به تصویب برساند آنگاه هزینه این جنگ برای سال 2009 به میزان 87 میلیارد دلار افزایش می یابد. و این علاوه بر آن بودجه اضافی است که در دوران بوش به تصویب کنگره رسیده بود.

بر اساس این گزارش، روزپنجشنبه 20 فروردین رئیس جمهور آمریکا برای ادامه جنگ در افغانستان و عراق تقاضای 83 میلیارد و 400 میلیون دلار بودجه جدید را کرد.

بر همین اساس در صورت تصویب این بودجه، هزینه لشگر کشی آمریکا به این دو کشور به حدود یک تریلیون دلار خواهد رسید.

