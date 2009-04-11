به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "صلاح البردویل" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در گفتگو با خبرنگاران در غزه اظهار داشت: حماس پیشنهاد مصر را بررسی خواهد کرد و به منظور تصمیم گیری در این رابطه خواستار توضیحاتی از مسئولان مصری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که پیشنهاد مصر ناقص و غیر واضح است و ما تلاش خواهیم کرد پیش از واکنش رسمی به این پیشنهاد به توضیحاتی در مورد جزئیات آن دست یابیم.

لازم به ذکر است منابع آگاه فلسطینی از پیشنهاد مصر مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی متشکل از جنبش های فتح و حماس برای بازسازی نوار غزه خبر داده اند.

به موجب این پیشنهاد، "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین بر روند بازسازی نوارغزه نظارت خواهد داشت و در مقابل مراکز و راه های انتقال کمک ها به غزه نیز تحت نظارت دولت منتخب فلسطین خواهد بود.