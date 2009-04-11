به گزارش خبرگزاری مهر، جامع اشعار و مؤلف این دیوان، عالم و محدث بزرگ معروف شیعه، شیخ حرعاملی است. ذوالفقارعلی قادری، یکی ازنویسندگان محلی سند با همکاری چندی پژوهشگر این کتاب را به سه زبان انگلیسی، اردو سندی ترجمه نموده و به چاپ رسانده است.

نسخه خطی این کتاب به گفته " قادریگ در یکی ازکتابخانه‌های سند موجود بوده ومنحصر به فرد است. این تنها نسخه‌ای است که در منطقه سند تاکنون نگهداری شده است.

ذوالفقارعلی قادری در رابطه با معرفی نسخه دیوان و همکاریهای دانشمندان در ترجمه و نشراین کتاب گفت: هشت سال پیش نسخه خطی این کتاب را دریافت نموده و با علما و روحانیان محترم در رابطه با صحت این نسخه مشورت نمودم. بعد از تحقیق و بررسی متن کتاب را برای ترجمه به زبان اردو به آقای تلمیذ الحسنین دادم. آقای تلمیذ الحسنین ترجمه اردو و بنده با همکاری بعضی از دوستان ترجمه سندی وانگلیسی را انجام دادم. این کتاب گرچه درحجم بسیار مختصر است اما گنجینه گرانبهایی از علم و دانش وعشق وعرفان است.