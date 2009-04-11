عباس خامه یار، کارشناس مسائل جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تحلیل علنی شدن اختلافات حزب الله لبنان با مصر، رویکرد کنونی قاهره علیه حزب الله را با انتخاباتی که قرار است به زودی در کشور لبنان برگزار شود، مرتبط دانست.

وی با اشاره به مواضع غیر اصولی مصر در خصوص مهم ترین مسائل جهان اسلام افزود: متاسفانه کشور مصر که زمانی رهبری جهان اسلام را بر عهده داشت، مدتهاست که به واسطه اتخاذ مواضع غیراصولی و نا به هنگام موقعیت سابق خود را از دست داده است.

این کارشناس مسائل جهان اسلام مواضع و رویکرد قاهره در خصوص تحولات اخیر در غزه و کشتار هزاران زن و کودک بیگناه از سوی رژیم صهیونیستی را تقبیح کرد و ادامه داد : موضع حسنی مبارک درباره غزه و قبل از آن درباره حوادث لبنان باعث شده که قاهره در دید ملت های مسلمان جایگاه بسیار ضعیف و حتی منفور یابد و ملت های مسلمان نیز با تجمع در برابر سفارت خانه مصر در کشورهای خود به وضوح نگاه شان را به این مسئله نشان داده اند.

خامه یار همچنین موضع مصر در مواجهه با حزب الله لبنان را رو نوعی فرافکنی توصیف کرد و گفت: به نظر می رسد که قاهره امروز در پی نوعی انتقام جویی از حزب الله برآمده و دستگیری نیروهای مرتبط با حزب الله در آن کشور نیز حرکتی در همین چارچوب است.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که هیچ دلیلی برای دستگیری افرادی که تنها جرم شان حمایت از فلسطینی ها بوده، وجود نداشته و مواضع سید حسن نصرالله در این باره بسیار قابل توجه، صریح و روشنگر بوده است. همانگونه که گفتم، به نظر می رسد امروز مصر بر آن شده تا انتقام رویکرد سابق حزب الله در برابر مواضع مسئولان این کشور در خصوص جنایات غزه را به این طریق بگیرد!

این کارشناس مسائل جهان اسلام در ادامه با تمجید از رویکرد دبیرکل حزب الله لبنان در این خصوص، اظهار داشت: سید حسن نصرالله با صداقت کامل اصل موضوع را با افکار عمومی منطقه و جهان اسلام در میان گذاشت که اگر حمایت از مظلومان فلسطینی جرم است، ما این جرم را می پذیریم.

خامه یار افزود: از جمله نکات قابل توجه در سخنان اخیر نصرالله اشاره او به لبنانی بودن حزب الله و فعالیت حزب الله در چارچوب مقررات آن کشورو تاکید بر عدم پیگیری هر گونه نا آرامی در کشورش بوده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده رویکرد اخیر مصر در مقابل حزب الله نوعی موضع گیری در خصوص انتخاباتی است که به زودی در لبنان برگزار خواهد شد، این انتخابات برای حزب الله و گروه های هم پیمان او از سویی و برای نیروهای موسوم به 14 مارس از دیگر سو اهمیتی ویژه داشته و به بیانی سرنوشت ساز است بنابراین جناح موسوم به 14 مارس در حال خرج هزینه های هنگفتی برای پیروزی بر رغیب قدر خود در این رویارویی است.