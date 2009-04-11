به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی فوتبال در فاز 3 صدور گواهینامه بین‌المللی بازیکنان فوتبال از ایران دعوت کرده است تا در این پروسه دراز مدت جهت اجرای سیستم جامع الکترونیکی برای صدور کارت ITC بازیکنان فوتبال مشارکت کند.

براین اساس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال با همکاری فیفا اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی سیستم الکترونیکی جامع صدور ITC کرده است. این کلاس‌ها طی روزهای 3 و 4 تیرماه در تهران برگزار خواهد شد و دعوتنامه شرکت در این دوره برای کلیه مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر ارسال شده است. باشگاه‌ها تا فردا مهلت دارند که فرم درخواست‌های شرکت در این کلاس‌ها را به فدراسیون فوتبال ارسال کنند.

بنابر اعلام محمد منصور عظیم‌زاده، رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال حضور باشگاه‌های لیگ برتر در این دوره الزامی است چرا که از این پس صدور کلیه ITC تیم‌های لیگ برتر بصورت الکترونیکی و از طریق سیستم راه اندازی شده فیفا و با همکاری فدراسیون‌های ملی انجام خواهد شد.

عظیم زاده با بیان اینکه تاکنون تنها شش باشگاه مدارک خود را برای شرکت در این کلاس‌ها به فدراسیون فوتبال ارسال کرده‌اند، تصریح کرد: باشگاه‌ها تا پایان وقت اداری فردا (یکشنبه) مهلت دارند تا با تکمیل فرم مخصوص آمادگی خود را برای شرکت در این کلاس‌ها اعلام کنند و پس از پایان مهلت تعیین شده هیچ فرمی برای شرکت در این کلاس‌ها پذیرفته نمی شود.

وی یادآور شد: کارگاه آموزشی سیستم جامع الکترونیکی صدور ITC زیر نظر فیفا انجام خواهد شد و به منظور تدریس و تشریح موضوعات مختلف دو مدرس بین المللی فیفا به نام‌های "جولین موسان" و "جین مارتین" تیر ماه به ایران سفر خواهند کرد.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در پایان تاکید کرد: با اجرای این طرح از این پس سیستم صدور ITC نقل و انتقالات بین المللی بازیکنان فوتبال بصورت الکترونیکی و با همکاری فیفا و بخش روابط بین الملل فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.