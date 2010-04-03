آژانس ؛ دوگانگی بیشتر با آمدن آمانو

سال 1388 هجری شمسی در حالی طی شد که با وجود ادامه روند حاکمیت غرب بر آژانس بین المللی انرژی اتمی، فضای همکاری های هسته ای صلح آمیز در جهان با رشد بیشتری مواجه بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز باوجود چالش های گسترده با جریان حاکم بر آژانس به موفقیت های تازه ای در مسیر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دست یافت.

گسترش تنش آژانس و کره شمالی

تدوام تنش هسته ای بین کره شمالی و آژانس بین المللی انرژی اتمی از چالش های جدی آژِانس در سال گذشته بود که همچنان به نگرانی جهانی بویژه نگرانی مردم شرق دور درباره این فعالیت ها دامن زده است.



برخورد قهرآمیز غرب بویژه آمریکا در زمان جرج بوش رئیس جمهور سابق و باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا با فعالیت های هسته ای پیونگ یانگ زمینه ها را برای انزوای این کشور و در نتیجه خروج از قواعد بازی فراهم کرد.



اکنون کره شمالی که زمانی حاضر به تحت کنترل قرار گرفته شدن تاسیسات و فعالیت های هسته ای خود شده بود و همکاری خوبی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشت به خاطر بی خردی گروه شش جانبه در پیروی از سیاست های تنش زای ایالات متحده، در مسیر دیگر قرار گرفته است.

قطعنامه غیرالزام آور علیه رژیم اسرائیل

در کنار کره شمالی، فعالیت های نظامی هسته ای رژیم صهیونیستی نیز با وجود پوشش داده شدن توسط آمریکا و عدم اعلام رسمی وجود آنها از سوی تل آویو همچنان برای آژانس بین المللی انرژی اتمی چالش زا بوده، به طوری که در پی فشار کشورهای اسلامی، آژانس مجبور به درخواست از رژیم صهیونیستی برای همکاری با آژانس در شفاف سازی فعالیت های هسته ای شد. آژانس، قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای را در اواخر آذر سال 88 تصویب کرد.

موضوع استفاده رژیم صهیونیستی از اورانیوم ضعیف شده علیه مردم لبنان و غزه در جنگ های 33 روزه و 22 روزه از مواردی بود که باوجود مدارک موجود، جریان حاکم بر آژانس به سادگی از کنار آن گذشت. مرز شکنی رژیم صهیونیستی در بی توجهی به قوانین بین المللی در موضوع هسته ای و دیگر موضوعات به حدی رسید که عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب بمب های اتمی تل آویو را جدی ترین تهدید خاورمیانه عنوان کرد.

درخواست جهانی برای اتمی شدن

همچنین جهان در سال گذشته شاهد یک رشد فزاینده و علاقه جدی ملی از سوی کشورهای مختلف برای افزایش فعالیت های هسته ای صلح آمیز بود و کشورهای دارنده فناوری های هسته ای مثل انگلیس با کمک فرانسه تلاش کردند نیروگاه های هسته ای خود را بازسازی کنند، در عین حال کشورهایی مثل امارات متحده عربی و بسیاری کشورهای فاقد فناوری، روند دستیابی به این انرژی پاک را آغاز کردند و امارات از افتتاح نیروگاه اتمی خود تا سال 2015 میلادی خبر داد. ترکیه از جمله کشورهایی است که در حال بستن قرارداد هسته با کشورهایی مثل روسیه و کره جنوبی برای احداث نیروگاه اتمی صلح آمیز است.

همچنین در شبه قاره هند، دهلی نو به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان، با امضای توافقنامه های هسته ای با آمریکا و همچنین روسیه و دیگر قدرت های هسته ای، روند گسترش فعالیت های صلح آمیز هسته ای را سرعت بخشید. اگرچه افزایش فعالیت های هسته ای صلح آمیز دهلی نو با وجود دارا بودن کلاهک های هسته ای، اعلام نگرانی پاکستان را در پی داشت. عدم امضای ان پی تی از سوی هند از موضوعاتی بود که گسترش فعالیت های هسته ای آن را با چالش مواجه کرده بود که این موضوع از طریق به تفاهم رسیدن با آژانس و آمریکا حل شد.

وعده های هسته ای اوباما و مدودف

از دیگر موضوعاتی که در سال 1388 امیدها را برای کاهش فعالیت های تسلیحاتی اتمی در ابتدا افزایش داد، تاکید روسای جمهوری آمریکا و روسیه بر کاهش سلاح های استراتژیک و هسته ای بود که این موضوع با استقبال گسترده بین المللی از جمله استقبال آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجه شد اما هنوز دو کشور در ماورای تعاملات ظاهری خود، میراث دار تقابل دوران جنگ سرد هستند و هر روز امیدها برای ایجاد یک پیمان قوی جایگزین پیمان استارت یک در زمینه کاهش سلاح های استراتژیک بین کرملین و کاخ سفید کمتر می شود.

آمدن آمانو

در کنار تحولات خارج از آژانس، این نهاد بین المللی در سال 88 با یک تغییر داخلی نیز روبرو بود و آن رفتن محمد البرادعی مصری و آمدن یوکیا آمانو ژاپنی بود. اگرچه بین رویکرد رئیس عرب تبار با رئیس چشم بادامی، اختلافات کمی است و هر دو پیرو سیاست های جریان حاکم بر آژانس هستند. آمانو در اواخر آذرماه سال 88 رسما توسط شورای حکام آژانس به عنوان دبیر کل انتخاب شد.

پیچیده سازی برنامه هسته ای سوریه و ایران

از آنجا که نمایش چماق و هویج، سیاست اعلام شده آژانس بین المللی انرژی اتمی به رهبری غرب، علیه ایران از سال های دور بوده است، سیاست آژانس را با رهبری البرادعی در شش ماه اول سال 88 بایستی بر تلاش برای ایجاد مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن مبتنی دانست.



البرادعی، خود از پیش قراولان مذاکرات مستقیم بین تهران-واشنتگن شد و خواستار اعتماد سازی آمریکا برای جذب ایرانی ها شد تا در نهایت در دی ماه و در ژنو، ویلیام برنز نماینده آمریکا و سعید جلیلی نماینده ایران روی یک میز که میز مذاکرات هیئت ایرانی و گروه 1+5 است، مذاکره کنند.



آنچه از دیدارها و نشست های گروه 1+5 یا همان گروه 3+3 بیرون آمد همان بسته های پیشنهادی دو طرفه بود تا در نهایت در موضوع تبادل اورانیوم برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، بحث حتی به میانجیگری ترکیه کشیده شود و در نهایت بازی فرانسوی ها در موضوع تبادل سوخت و بدسابقگی آنها در این موضوع، تبادل سوخت بین تهران و غرب را چالشی کرد.

اعلام سایت غنی سازی فردو که غرب تلاش کرد آنرا یک پیروزی اطلاعاتی جلوه دهد با رو شدن مدارک ارسالی تهران به آژانس بین المللی انرژی اتمی و در نهایت بازرسی آژانس و تایید اطلاعات ارائه شده از سوی ایران به یک رسوایی رسانه ای برای رسانه های ضد ایرانی تبدیل شد.



در کنار موضوع فردو و پس از بازی سیاسی غربی ها در موضوع تبادل سوخت، اعلام انجام غنی سازی 20 درصد در داخل توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصبانیت غرب را از پیشرفت های هسته ای تهران دامن زد.



این در حالی بود که جنبش عدم تعهد(نم) در نشست فصلی شورای حکام آژانس بر مذاکره بدون پیش شرط این نهاد بین المللی با تهران و با رعایت چارچوب های قانونی تاکید کرد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در شورای حکام آژانس نیز ضمن تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای تبادل اورانیوم غنی سازی شده با گروه 1+5 خواستار مخلوط نشدن مسائل داوطلبانه با مسائل الزام آور و نداشتن درخواست های ماورای قانون از تهران شد.



در حالی که غرب از افزایش تحریم ها علیه ایران ناتوان است و با مخالفت چین و تا حدی روسیه در واقع تحریم تهران از سوی غرب، تحریم شرکت های غربی است، چنین به نظر می رسد که در سال آتی نیز، همچنان پیشرفت های هسته ای جمهوری اسلامی در کنار سیاست چماق و هویج غربی ها ادامه یابد.

موضوع هسته ای سوریه نیز در حال دچار شدن به سرنوشت موضوع هسته ای تهران است و غرب، هر روز به پیچیده سازی بیشتر فعالیت های هسته ای گذشته این کشور بیشتر دامن زده و ابهامات بیشتری را در این موضوع وارد می کند تا بتواند زمینه را برای چانه زنی های آینده فراهم کند.