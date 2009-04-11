به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خصوص بهداشت سلامت افراد جامعه و انسان نقشی که دامپزشکی در حال انجام آن است کمتر از نقش دانشگاههای علوم پزشکی نیست.

وی گفت: بر اساس آمار سازمانهای بهداشت جهانی از میان بیش از هزار و 700 عامل بیماری زا حدود 50 درصد از این عوامل از دام به انسان منتقل می شوند که می توان به بیماریهای خطرناک آنفولانزای حاد پرندگان، تب مالت، تب کریمه کنگو، سیاه زخم، و هاری اشاره کرد.

زید آبادی اضافه کرد: زمانی می توان این بیماری ها را در جامعه و جمعیت انسانی کنترل کرد که ابتدا در جمعیت دامی کنترل و مراقبت شوند که این اصلی ترین رسالت دامپزشکی محسوب می شود.

وی افزود: دامپزشکی با شعار نظارت از مزرعه تا سفره توانسته تمامی مراحل پرورش تا ورود دام به کشتارگاه جهت استحصال گوشت و در نهایت تبدیل و توزیع فرآورده های دامی را بین جامعه تحت پوشش قرار دهد.

زیدآبادی گفت: کارشناسان مبارزه با بیماری های دامی در کرمان توانسته اند با نظارت و مراقبت های مستمر بسیاری از بیماریهای مشترک بین دام و انسان را تحت کنترل قرار دهند بطوریکه شاهد کاهش چشمگیر در بسیاری از این موارد هستیم.

وی افزود: تب مالت که یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام می باشد از 104 مورد مثبت دامی در 6 ماه اول سال 87 در حال حاضر به 34 مورد کاهش یافته است که این امر به دلیل افزایش پوشش واکسناسیون، افزایش میزان خونگیری و آزمایش و کارهای آموزشی و ترویجی در سطح جامعه روی داده است.