به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان عصر شنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: سال گذشته 391 هزار و 677 تن ماده معدنی در استان استخراج شد که نسبت به سال 86 حدود 10 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 43 درخواست صدور پروانه اکتشاف از معادن گلستان به سازمان ارائه شده که به دلیل محدودیتهای زیست محیطی تنها برای یک مورد از این درخواستها که مربوط به سالهای فبل بود، پروانه اکتشاف صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: 31 معدن در استان فعال بوده که مواد معدنی شامل ید، ذغال سنگ، سنگ صدف کوهی، سنگ لاشه، واریزه کوهی و سنگ نسوز از آن استخراج می وشد.

رئیس اداره آموزش و فناوری سازمان صنایع و معادن گلستان از ادامه فعالیت طرح کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی در سال 88 در استان خبر داد و گفت:با توجه به تمدید اعتبارات تخصیصی این طرح در سال 87، لذا این طرح تا پایان جذب کامل اعتبار تخصیصی در سال جاری ادامه دارد.

هومن هادیان افزود: با اجرای این طرح، زمینه های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش صنعت و معدن کشور ایجاد می شود و مهارت و تجربه علمی فارغ التحصیلان و سطح علمی و فنی واحدهای تولیدی ارتقا و افزایش می یابد.

هادیان اضافه کرد: طرح کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی از سال 80 همزمان با سراسر کشور در استان گلستان اجرا شده و تاکنون 463 کارورز در واحدهای صنعتی استان پذیرفته شدند که بخش زیادی از این کارورزان پس از پایان طرح، به استخدام آن واحد تولیدی درآمدند.

وی، تعداد کارورزانی را که در سال 87 جذب واحدهای صنعتی و معدنی استان شدند، 101 نفر اعلام کرد و بیان داشت: تمام شرکتها و واحدهای صنعتی، معدنی، پژوهشی و خدمات مهندسی که جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، جواز کشف و استخراج دارند و تحت تعرفه وزارت صنایع و معادن هستند، می توانند از فرصت ایجاد شده در این طرح استفاده کنند.

رئیس اداره آموزش سازمان صنایع و معادن گلستان با بیان اینکه فارغ التحصیلان، حداکثر 11 ماه در این طرح شرکت می کنند، اظهارداشت: حداکثر سن برای کاردان فنی 25 سال، برای کارشناسی 28 سال و برای کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 31 سال و 35 سال در نظر گرفته شده است.

هادیان افزود: 50 درصد کمک هزینه طرح کارورزی توسط سازمان صنایع و معادن و 50 درصد باقیمانده، توسط واحد پذیرنده به کارورز پرداخت می شود.

این مسئول سازمان صنایع و معادن گلستان یادآورشد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر از این طرح می توانند با شماره تلفنهای 4- 2345461 داخلی 233 واحد آموزش و فناوری سازمان صنایع و معادن تماس حاصل نمایند.