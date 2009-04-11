به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی نیک زاد ظهر شنبه در نشست شواری اداری استانداری ایلام اظهار داشت: دردولت نهم بیش از 147 هزار طرح عمرانی شامل صنعتی، مخابراتی، کشاورزی، زیرساختی و..در تمامی استانهای کشور به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: برای بهره برداری از این تعداد طرح، 546 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سه سال گذشته 11 هزار و 100 دستگاه اتوبوس به شهرداریها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: عزت در عرصه بین الملل از مهمترین مولفه های دولت نهم است.

همچنین در این نشست رضا اخباری به عنوان معاون جدید عمرانی استانداری ایلام منصوب شد.