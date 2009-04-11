به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، روز شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به ضرورت حضور فعال و با نشاط در انتخابات آتی، حرکت بر اساس مصالح و منافع نظام اسلامی را یکی از نیازهای تصمیم گیری های حزبی بر شمرد.

وی افزود: هر جمع و تشکلی که مبنای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را قالب حزب تعریف می‌کند باید علاوه بر پایبندی به قانون اساسی، بر اساس خرد و تصمیم‌گیری‌های جمعی عمل کند و آنچه که به عنوان مصالح و منافع کشور به ویژه در مقاطع مهم سیاسی، اجتماعی توسط اکثریت پذیرفته می‌شود، ملاک عمل و نصب‌العین سایر اعضا قرار گیرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ، مشورت، همفکری، تبادل آرا بین اعضا و سایر احزاب و تشکل‌ها را از مزیت‌های حرکت‌های جمعی و حزبی برای اداره امور کشور برشمرد و تاکید کرد: فعالیت‌ها و حرکت‌های حزبی باید برآمده از آرای آحاد جامعه و مردم باشد و باید فعالیت احزاب به گونه‌ای باشد که ضمن جلب اعتماد و اطمینان جامعه، تاثیرپذیری و تعامل دو جانبه بین افکار عمومی و احزاب جدی گرفته شود.

در این دیدار که به مناسبت آغاز سال جدید و تبریک سال نو انجام شد، چند تن از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ضمن تبریک سال نو دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد مسائل و موضوعات کشور به ویژه انتخابات دهم ریاست جمهوری بیان کردند.