به گزارش خبرنگار مهر، سید‌جعفر اسد ‌الله ‌پور بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار بهداشت و درمان استان بیش از 15 هزار نفر بیمار مبتلا به دیابت در شهر ساری تحت درمان هستند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران دیابتی مازندران تصریح کرد: حدود 45 متخصص و پزشک در شهرهای استان برای این انجمن بیماران دیابتی را درمان می‌کنند.



وی خدمات‌رسانی انجمن حمایت از بیماران دیابتی مازندران را طرح غربالگری بیماران دیابتی، ثبت نام از تمام‌ بیماران و اختصاص یارانه عنوان کرد.

اسدالله ‌پور خاطر‌نشان کرد: پرداخت این یارانه تصویب شد اما در پرداخت آن با وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی دچار مشکل و اختلاف نظر شدیم.

این مسئول اظهار داشت: از عمده مشکلات ما در این انجمن بحث اطلاع‌رسانی، اختلاف وزارت بهداشت با این انجمن وعدم همکاری خدمات‌دهندگان پزشکی در مراکز دولتی است.

وی تصریح کرد: برای افرادی که بخواهند عضو این انجمن شوند، آزمایش به ‌طور رایگان صورت می‌گیرد و فقط با پرداخت مبلغ هفت هزار تومان حق عضویت می‌‌توانند به صورت دائم مراقبت شوند.

اسد‌‌الله ‌پور با اشاره به اینکه درمان 50 درصد بیماران دیابتی تسکین روحیه است، گفت: تفاهمنامه‌ای با حوزه هنری و سینماهای استان و مدیران استخرهای شنا منعقد شد تا بیماران بتوانند به ‌صورت نیم‌بها از این مزایا استفاده کنند.