هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل صید و صیادی در گیلان از بیستم مهرماه سال 87 شروع و تا پایان بیستم فروردین ماه سال جاری ادامه داشت.

وی عنوان کرد: در این مدت 58 تعاونی صید و صیادی در قالب پره با چهار هزار و 500 صیاد سختکوش گیلانی به میزان چهار هزار و 137 تن ماهی صید کردند.

رفیعی ادامه داد: این مقدار صید به لحاظ ارزش ریالی 150 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال پیش 18درصد کاهش داشته است.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه مهمترین دلایل کاهش صید در گیلان را صید غیر مجاز و منابع محدود عنوان کرد و یادآورشد: با توجه به تکثیر و راهاسازی انواع ماهیان استخوانی می توان تعادلی بین صید و موجودیت دریا ایجاد کرد.