پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان صنعت مس کرمان در آمادگی کامل برای شکست داماش قرار دارند و پیروزی بر این تیم موجب می شود مس کرمان 70 درصد از راه را برای رسیدن به آسیا بپیماید.

سرمربی صنعت مس کرمان عنوان کرد: سه بازی تا پایان لیگ برتر باقی مانده است و اگر بخواهیم صعود کنیم باید از این سه دیدار 7 امتیاز کسب کنبم.

وی گفت: در صورت کسب هفت امتیاز بدون توجه به نتایج سایر بازی ها به لیگ آسیایی صعود می کنیم و با توجه به اینکه دو دیدار از دیدارهای مس در خانه است با حمایت تماشاگران این موضوع دور از ذهن نیست.

وی با اشاره به شرایط داماش افزود: بازی مقابل داماش دیدار سختی است زیرا این تیم به امتیاز این بازی برای بقاء در لیگ برتر چشم دوخته است و برنامه ریزی خاصی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در هفته گذشته تمرینات شادابی را داشته ایم و با کمک هواداران فردا داماش را در کرمان شکست خواهیم داد.

مظلومی با اشاره به وجود مهاجمان توانای داماش گفت: "آلوز" و "چاووشی" می توانند برای هر تیمی خطر آفرین باشند و نباید با ارائه بازی تهاجمی محض اسیر ضد حملات این تیم شمالی شویم.



