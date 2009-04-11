به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نعمت الله صفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سد دویرج یکی از طرحهای سد سازی مهم در استان ایلام واقع در شهرستان دهلران است که در حال حاضر با کمبود اعتبار مواجه است.

وی بیان داشت: این سد که هم اکنون 42 درصد پیشرفت فیزکی دارد در سال 85 عملیات اجرایی آن آغاز شده است و از برنامه عقب است.

این مسئول با اشاره به اینکه برای تکمیل این سد 750 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، خاطرنشان کرد: با بهره بردای از این سد که 191 میلیون متر مکعب آب را ذخیر ه می کند، 11 هزار و 500 هکتار از ارضی شهرستان دهلران را تحت پوشش خود قرار می دهد.

صفری یادآور شد: امید است با اختصاص اعتبارات لازم کشاورزی شهرستان دهلران بیش از بیش شکوفا شود.