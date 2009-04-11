به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس، بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات قشر نیازمند جامعه از مسئولیتهای اصلی همه دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران و از مهمترین دغدغه های آنها به شمار می رود.

علی اکبر اولیاء اظهار داشت: مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران در رده های مختلف به رسیدگی و دستگیری از محرومان و نیازمندان جامعه توجه ویژه ای دارند و کمیته امداد و بهزیستی توانسته اند در این میان بخش بزرگی از مسئولیت خطیر جامعه در مقابل این قشر را به انجام برسانند.

وی با اشاره به رویکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) مبنی بر مردم محوری شدن امور یادآور شد: باید تلاش شود موضوع کمک به محرومان و نیازمندان جامعه به عنوان یک اصل مهم اسلامی و انسانی در جامعه نهادینه شود.

اولیا اظهار امیدواری کرد: این مرکز مشاوره کاریابی نیز بتواند با همراهی و همکاری صاحبان صنایع و مشاغل، اقشار تحت پوشش کمیته امداد به ویژه جوانان را در توانمندسازی و دستیابی به استقلال مالی همراهی کند.

مرکز مشاوره شغلی کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف توانمندسازی نیازمندان و محرومان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) راه‌اندازی شد و ضمن ارائه خدمات مشاوره شغلی به مددجویان، آنها را در ایجاد شغل و کارآفرینی کمک می‌ کند.

در این مرکز شرکتها و واحدهای تولیدی صنعتی به عنوان همیار کاریابی، نیازهای شغلی خود را به این مرکز اعلام می ‌کنند و کمیته امداد نیز نیروی مورد نیاز آنها را معرفی ‌می ‌کند.