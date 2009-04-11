به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، باراک اوباما در گفتگوی هفتگی رادیویی با مردم آمریکا گفت: مشکلات جهانی نیاز به اراده ای بین المللی دارد و یک کشور به تنهایی قادر به حل آنها نیست.

وی در عین حال همچنان بر این موضوع نخ نما شده تاکید کرد که رهبری حرکت جهانی برای حل مشکلات بین المللی را باید آمریکا عهده دار باشد.

رئیس جمهور آمریکا خواستار هماهنگی جهانی شده و گفت: گروه 20 در نشست لندن تصمیماتی جمعی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی جهان گرفتند و متحدان ایالات متحده در ناتو نیز بر مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان تاکید کردند.

اوباما در این پیام رادیویی خواستار از بین رفتن دیوارهای بی اعتمادی بین ملت ها و هماهنگ شدن آنها بر اساس منافع متقابل شد.

اوباما هفته گذشته در سفر دوره ای به اروپا در نشست های گروه 20 در لندن، نشست سران ناتو در استراسبورگ و نشست سران اروپا و آمریکا در پراگ شرکت کرده و به ترکیه و عراق نیز سفر کرد.

