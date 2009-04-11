به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم از دور برگشت رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور بعدازظهر امروز با برگزاری یک دیدار در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.

این دیدار که بنابه درخواست دو تیم نفت امیدیه و هیئت شنای گیلان قرار بود جمعه 28 فروردین ماه در امیدیه برگزار شود امروز انجام شد که طی آن تیم نفت امیدیه با قضاوت مسعود رضوانی و امیرحسین ضیابخش موفق شد با نتیجه 14 بر7 حریف گیلانی را از پیش رو بردارد.

بدین ترتیب در آغاز هفته هشتم از دور برگشت هجدهمین دوره لیگ برتر واترپلو تیم ایران توسعه کرج با 25 امتیاز از 14 بازی همچنان درصدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم نفت وگاز گچساران با 25 امتیاز از 15 بازی ( با توجه به باخت دربازی رفت مقابل ایران توسعه) مکان دوم جدول را در اختیار دارد و تیم نفت امیدیه با برد امروز با 22 امتیاز از 15 بازی در جایگاه سوم جدول رده بندی ایستاده است.

هفته هشتم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر جمعه 28 فروردین ماه با برگزاری سه دیدار در شهرهای اصفهان، شیراز و آبادان پیگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر به همراه قهرمان و نایب قهرمان جام حذفی راهی سوپر جام واترپلو می شوند. دو تیم برتر سوپرجام واترپلو به عنوان نمایندگان ایران در فصل جدید مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهند کرد.