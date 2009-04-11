به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،"محمد رعد" رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان بار دیگر بر پایبندی به لبنان قدرتمند که مقاومت در آن همواره آمادگی خود را حفظ کند، تاکید کرد.



وی افزود: برخی برای تضعیف مقاومت و به حاشیه راندن و محاصره آن تلاش می کنند که در حقیقت چنین افرادی به دنبال تضعیف جایگاه لبنان هستند و تنها بر ضد مقاومت و رزمندگان توطئه نمی کنند، بلکه بر ضد لبنان و مردم توطئه چینی می کنند و ما دولتی را نمی خواهیم که بر ضد مقاومت توطئه چینی کند.



رعد در سخنانی در یک تجمع سیاسی در جنوب لبنان گفت : ما می خواهیم اکثریتی در مجلس نمایندگان تشکیل شود که به گزینه تشکیل دولت قدرتمند و قوی که به قدرت این ملت در مقابله با تجاوزگری و لزوم توسعه امکانات مقاومت و توانمندی های آن در کنار تقویت توانمندی های ارتش لبنان ایمان داشته باشد. زیرا مقاومت،جایگزین ارتش نیست،بلکه هر دو ضرورتی برای وطن هستند و هماهنگی میان آنها پیوسته وجود دارد.



وی خاطر نشان کرد : گروههای مخالف دولت (جریان هشتم مارس) با وجود جوسازی برخی رسانه ها،منسجم و متحد هستند و می دانند چگونه وارد کارزار انتخاباتی شوند و میان همه آنها تفاهم وجود دارد.



وی افزود : ما درباره همه مسائل اتفاق نظر داریم و فهرستهای خود را در زمان مناسب اعلام می کنیم و با یک هدف وارد انتخابات می شویم، زیرا مصمم هستیم اکثریت را کسب کنیم.



رعد با تکذیب هرگونه اختلاف میان حزب الله و جنبش امل به رهبری نبیه بری(رئیس پارلمان لبنان) تاکید کرد تفاهم و ائتلاف میان حزب الله و امل همچنان وجود دارد، و اگر هم دیدگاههای مشخصی درباره برخی مسائل پارلمانی وجود دارد با روح تمایل برای دستیابی به تفاهم کامل بررسی می شود.

انخابات پارلمانی لبنان هفتم ژوئن(هفدهم خرداد)برگزار می شود.