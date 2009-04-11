به گزارش خبرنگارمهر، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر افزود: این نشست با هدف تعیین سقف قرارداد بازیکنان لیگ برتر فوتبال در فصل آینده با هدف کاهش هزینه باشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

تاج اضافه کرد: در این جلسه هم اندیشی که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر برگزار خواهد شد، پیرامون تعیین سقف قرارداد بازیکنان و رساندن آن به سقف متعارف بحث و تبادل نظر خواهد شد و راهکارهای تعیین حداقل و حداکثر سقف پرداختی به بازیکنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

نشست هم اندیشی مسئولان فدراسیون فوتبال با مدیران عامل باشگاه‌ها بعد از ظهر روز دوشنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.