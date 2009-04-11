کامران صاحب پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر پرسپولیس گفت: تیم ما پس از تمرینات بسیار خوبی که در این مدت پشت سرگذاشته است، برای مسابقه با پرسپولیس در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: بازی بسیار سختی را پیش رو داریم زیرا پرسپولیسی‌ها پس از موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا از انگیزه بسیار زیادی برخور دارند ولی نفرات تیم پیکان هم با تمام توان در این دیدار به میدان خواهند رفت تا بتوانیم 3 امتیاز را از آن خود کنیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین در پاسخ به این سوال که "آیا اهمیت نداشتن امتیاز این دیدار در جایگاه تیم پیکان باعث می شود تا شما در این دیدار با تمام توان به میدان نروید؟"، خاطر نشان کرد: ما با تمام در این مسابقه به میدان می رویم و بازی جوانمردانه‌ای را برابر پرسپولیس ارائه خواهیم داد.

صاحب پناه در پایان تصریح: هدف ما تا پایان فصل پیروزی در 3 دیدار پایانی است تا در انتهای فصل به جایگاه مطلوبی دست یابیم زیرا هرچه رده تیم بالاتر باشد، بهتر خواهد بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و پیکان قزوین در چارچوب هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 18:45 دقیقه فردا با قضاوت خداداد افشاریان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.