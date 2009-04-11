به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیتا فررو والدنر" کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای از مردم و مسئولین دولتی در مولداوی خواست آرامش خود را حفظ کرده و از استفاده از خشونت بپرهیزند.

وی از دولت مولداوی خواست به حقوق بشر و آزادیهای مدنی در این کشور احترام بگذارد.

گروههای حقوق بشر نسبت به وضعیت رومانیایی های ساکن مولداوی و همچنین خبرنگاران و فعالان سیاسی طرفدار پیوستن این کشور به رومانی هشدار داده اند.

این در حالی است که "ولادیمیر رونین" رئیس جمهور مولداوی از داشتن مدارکی دال بر دخالت رومانی در امور داخلی این کشور خبر داده است.

در حالی که بحران سیاسی در مولداوی ادامه دارد،" سرگئی لاوروف"، وزیر امور خارجه روسیه نیز به رومانی و اتحادیه اروپا درباره به چالش کشیده شدن تمامیت ارضی "کینیشیف" هشدار داده است.

وی افزود : شعارها و پرچمهایی که تظاهرات کنندگان علیه دولت کمونیست مولداوی به کار می برند نگران کننده است.

دولت مولداوی با متهم کردن رومانی برای انجام کودتا در کینیشیف از ورود 19 خبرنگار رومانیایی به این کشور جلوگیری کرد.

این در حالی است که دولت رومانی در بیانیه ای هرگونه دخالت این کشور در تظاهرات و بحران سیاسی اخیر مولداوی را رد کرده است.

جمعیتی 20 هزار نفری در روزهای گذشته در میدان مرکزی پایتخت مولداوی و در اطراف ساختمانهای مهم دولتی این کشور جمع شده و پس از تصرف ساختمان پارلمان این کشور قسمتهایی از آن را به آتش کشیدند.

از پنج آوریل، تنش سیاسی و تظاهرات مخالفان دولت در مولداوی گسترش یافته است. تظاهرکنندگان دولت کمونیست این کشور را به تقلب در انتخابات پارلمانی ماه گذشته متهم کرده اند.

در انتخابات پارلمانی برگزار شده در روز یکشنبه 5 آوریل 2009 (16 فرودین امسال)، حزب کمونیست مولداوی توانست 50 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و پیروز انتخابات باشد.