به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار با یک دقیقه سکوت به مناسبت بیستمین سالگرد واقعه تلخ ورزشگاه "هیلزبرو" که طی آن 96 هوادار لیورپولی بر اثر فرو ریختن ورزشگاه جان باختند، آغاز شد.

تیم فوتبال لیورپول در این دیدار با گل‌های فرناندو تورس (5 و 33)، آگر (83) و انگوگ (90) مقابل میهمان خود به برتری رسید تا با دو بازی بیشتر نسبت به منچستریونایتد و دو امتیاز اختلاف نسبت به این تیم به صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر صعود کند.

سایر دیدارهای های هفته سی و دوم لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر در حال پیگیری است:

* چلسی - بولتون

* میدلزبرو - هال سیتی

* پورتسموث - وست برومویچ

* ساندرلند - منچستریونایتد

* تاتنهام - وستهام

* ویگان اتلتیک - آرسنال