به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز در چارچوب هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا، تیم اینتر با نتیجه 2 بر 2 مقابل میهمان خود پالرمو متوقف شد.

اینتر در حالی که با گل‌های بالوتی (15) و ابراهیموویچ (39 - پنالتی) از حریف خود پیش بود دو بار در دقایق 73 و 75 توسط کاوانی و سوچی دروازه‌اش باز شد تا برد خانگی را با تساوی عوض کند.

در دیگر دیدار مهم برگزار شده امروز تیم لاتزیو موفق شد با نتیجه پرگل 4 بر 2 در دربی شهر رم مقابل آ اس رم به برتری برسد. پاندف (2)، زاراته (4)، لیختستینر (58) و کولاروف (86) گل‌های لاتزیو را به ثمر رساندند و برای رم مکسس (10) و روسی (81) گلزنی کردند.

در این دیدار پربرخورد ماتوزالم از لاتزیو در دقیقه 76 از زمین مسابقه اخراج شد. پانوچی و مکسس مدافعان تیم رم نیز به ترتیب در دقایق 62 و 76 با کارت قرمز داور روبرو شدند.

میلان دیگر تیم پیروز دیدارهای عصر امروز بود که موفق شد با تک گل دقیقه 49 سیدورف میزبان خود کیه وو را از پیش رو بردارد.

در سایر دیدارهای برگزار شده امروز نتایج زیر حاصل شد:

* لچه یک - سامپدوریا 3

* تورینو 2 - کاتانیا یک

* ناپولی صفر - آتالانتا صفر

* بولونیا یک - سیه نا 4

* فیورنتینا 2 - کالیاری یک



تیم‌های جنوآ و یوونتوس تا ساعاتی دیگر آخرین دیدار هفته سی و یکم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا را برگزار خواهند کرد.



جدول رده بندی:

1- اینتر 73 امتیاز

2- یوونتوس 63 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- میلان 61 امتیاز

4- فیورنتینا 55 امتیاز

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18- بولونیا 26 امتیاز

19- لچه 24 امتیاز

20- رجینا 20 امتیاز