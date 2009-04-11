به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایزرائیل کاتز" وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی به رادیو اسرائیل گفت: تفاوتهایی بین رویکرد خاورمیانه ای کابینه "بنیامین نتانیاهو" رئیس رژیم صهیونیستی و "باراک اوباما"، رئیس جمهور ایالات متحده وجود دارد اما این تفاوتها بیشتر حرف هستند تا واقعیت.

وی از دیدار نتانیاهو و مقامات آمریکایی در ماههای اخیر خبر داده و اضافه کرد: سیاست های واشنگتن و تل آویو با هم همخوانی دارند.

کاتز، تهدیداتی که از سوی ایران و حماس متوجه رژیم صهیونیستی است را مهمترین موضوع گفتگوهای مقامات نتانیاهو و مقامات آمریکایی در ماههای اخیر اعلام کرد.

وی، آندسته از فلسطینی ها را از نظر دولت جدید رژیم صهیونیستی دارای رسمیت دانست که برای این رژیم تهدید کننده نباشند.