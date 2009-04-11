به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری شش دیدار همزمان پیگیری شد. در یکی از دیدارهای مهم هفته تیم منچستریونایتد درحالی که تا دقیقه 76 برابر میزبان خود ساندرلند متوقف شده بود بار دیگر با گلزنی ماچدا سه امتیاز حساس را بدست آورد و به صدرنشینی 2 ساعته لیورپول پایان داد.

در این بازی برای منچستریونایتد اسکولز (19) و ماچدا (79) گلزنی کردند و تک گل ساندرلند را نیز جونز در دقیقه 55 به ثمر رساند.

صحنه خوشحالی بازیکنان منچستر پس از گل نخست برابر ساندرلند

چلسی هم در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 4 بر 3 از سد بولتون گذشت. دروگبا (48 و 63)، بالاک (40) و لمپارد (60-پنالتی) برای چلسی و اوبراین (70)، باشام (74) و تیلور(78) برای بولتون گلزنی کردند.

درسایر دیدارهای برگزار شده امشب نتایج زیر بدست آمد:

* میدلزبرو 3 - هال سیتی یک

* پورتسموث 2 - وست بروموویچ 2

* تاتنهام یک - وستهام صفر

* ویگان یک - آرسنال 4

روز نخست از هفته سی و دوم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار استوک سیتی و نیوکاسل به پایان می رسد.

هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آستون ویلا - اورتون

* منچسترسیتی - فولهام

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 71 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- لیورپول 70 امتیاز

3- چلسی 67 امتیاز

4- آرسنال 61 امتیاز

5- آستون ویلا 52 امتیاز(یک بازی کمتر)

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18- میدلزبرو 30 امتیاز

19- نیوکاسل 29 امتیاز(یک بازی کمتر)

20- وست بروموویچ 25 امتیاز