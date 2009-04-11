به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد عصر شنبه در جمع روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علمی و فناوری سراسر کشور با بیان ای مطلب افزود : وقتی دانشجو در دوران دانشجویی چگونگی مصرف و بهینه مصرف کردن را یاد بگیرد بهتر آن را در ذهن خود می پروراند و آن را در جامعه عملیاتی می کند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگ سازی را از مهم ترین محورهای پرچمداری دانشگاه در عرصه اصلاح الگوی مصرف توصیف کرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضای امروز دانشگاه ها گفت: خودباوری، احساس توانستن، اعتماد به نفس و اراده و همت امروز در دانشگاه ها موج می زند و به واقع دانشگاه ها مایه نشاطند و باید روز به روز این فضا در کل دانشگاه ها تقویت شود.

رئیس جمهور با اشاره به حرکت علمی امروز کشور تصریح کرد: این حرکت پرشتابی را که آغاز کرده ایم می تواند ما را به سرعت به سطوح بالای علمی جهان برساند.

وی افزود: این باوری که امروز جا افتاده است که هیچ دری بسته نیست و هیچ هدفی غیرقابل دسترسی نیست مایه پیشرفت های بسیاری خواهد بود؛ پیشرفت هایی که بسیار فراتر از پیشرفت های کنونی است.

رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت های به دست آمده در موضوع هسته ای تصریح کرد: پیروزی ای که در عرصه هسته ای اتفاق افتاد پیروزی خودباوری و احساس استقلال و اعتماد به نفس ملی و در واقع یک پیروزی سیاسی بزرگ بود.

احمدی نژاد پیروزی در عرصه هسته ای را صیانت از استقلال و عزت ملت ایران و باز کردن راه شکوفایی هر چه بیشتر ملت توصیف کرد.

وی گفت: آنها در برابر اراده سیاسی و همت ملت ایران شکست خوردند و پیروزی در این عرصه به الگو و فرهنگی تبدیل شد که در این مسیر هر کاری که بخواهیم انجام دهیم موفق خواهیم بود و به نتیجه می رسیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه اگر برای خدا به سمت پیشرفت ها حرکت کنیم و همت خود را به کار ببندیم نصرت الهی نیز خواهد آمد گفت: وقتی که نصرت الهی در کارها بیاید ابعاد آن کار، جهانی و آسمانی خواهد شد و تردید ندارم لطف ویژه خداوند متعال و امام عصر (عج) و به واقع مدیریت آنان ما را در عرصه هسته ای به نصرت الهی و ابعاد آسمانی و جهانی رساند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ملت ایران امروز با بزرگ ترین قدرت های جهانی هم عرض و سنجیده می شود گفت: امروز تمام معادلات سیاسی دنیا متوقف بر نحوه تعامل ملت ایران است و این به واقع آغاز اصلاح و شکوفایی جهان و پیروزی حق بر باطل است و باید این مباحث در دانشگاه ها مورد بحث قرار گیرد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بالاترین و ارزشمندترین سرمایه کشورها جوانانی هستند که به دانشگاه ها راه می یابند افزود: باید هر چه بیشتر زمینه را برای رشد و تعالی و شکوفایی هر چه بیشتر این سرمایه های ارزشمند فراهم کنیم.

احمدی نژاد جدی گرفتن مرجعیت علمی را در دانشگاه ها خواستار شد و تأکید کرد: باید این موضوع را جدی بگیریم و برای آن طراحی داشته باشیم؛ برای مثال چه اشکالی دارد که دانشگاه های ما یک واحد بین الملل درست کنند و از بیرون دانشجو بگیرند.

وی افزود: اگر قرار باشد فرهنگ انقلاب اسلامی در دنیا گسترش یابد یک راهش همین تبادلات دانشگاهی است.

رئیس جمهور بر حمایت از دانشجویانی که در عرصه تحقیقات فعالیت می کنند تاکید کرد و گفت: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بودجه ای در نظر گرفته شده است ، خیلی خوب است که در دانشگاه ها دانشجویان طرح تعریف کنند و ما از همین ردیف بودجه، بودجه شان را اختصاص دهیم.

وی ارتباط دانشگاه و صنعت را یکی از اصلی ترین راه های شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور ارزیابی کرد و افزود: در این مسیر دانشگاه ها نباید به تعداد کارمندان خود اضافه کنند بلکه باید با تعریف چنین طرح هایی، هم از کار علمی دانشجویان حمایت و هم انسان کارآفرین تربیت کنند؛ ما در این زمینه باید قراردادهایی را که با شرکت ها می بندیم بسیار جدی بگیریم.

احمدی نژاد بر تجدید نظر در مبانی علمی تاکید کرد و گفت: معتقدیم علمی مفید است که ما را به حلم و خدمتگزاری جامعه برساند؛ نباید در این مسیر به سمت نظریه محض حرکت کنیم، بلکه باید به سمت و سویی برویم که خروجی دانشگاه ما انسانی کارآفرین در جامعه باشد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از فعالیت های صورت گرفته ارائه کرد و چند تن از روسای دانشگاه ها نیز به بیان دیدگاه ها، مسائل و مشکلات خود پرداختند.