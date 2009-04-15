اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حذف کنکور یک قانون است و قانون باید توسط دستگاه اجرایی یعنی دولت اجرا شود.

وی اضافه کرد: زمینه حذف کنکور بر اساس قانون مصوب مجلس باید توسط سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم و آموزش و پرورش فراهم شود و به همین دلیل کمیته ای با حضور نمایندگان این دستگاهها برای حذف کنکور تشکیل شده است.

برگزاری آزمونهای استاندارد اولین مشکل در راه حذف کنکور

عضو کمیسیون آموزش به مشکل حذف کنکور پرداخت و گفت: در حال حاضر مشکل اصلی نمراتی است که بر اساس قانون حذف کنکور قرار است به عنوان سوابق تحصیلی داوطلبان برای ورود به دانشگاه مورد محاسبه قرار گیرد. برای تحقق این امر باید نمرات آزمونهای استاندارد توسط آموزش و پرورش به وزارت علوم ارائه شود تا ضرایب مصوب بر اساس نمرات اعمال و قبولی داوطلبان مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بنابراین زمانی حذف کنکور امکانپذیر می شود که این زمینه توسط آموزش و پرورش فراهم شده باشد و امتحانات جامع برگزار شود تا ریزنمرات در اختیار وزارت علوم قرار گیرند.

مشکل زیرساختها در آموزش و پرورش دومین مشکل در راه حذف کنکور

اما بحث دوم به ساختار آموزش و پرورش بر می گردد. ساختار فعلی آموزش و پرورش با داده های وزارت علوم یکسان نیست و باید برای حذف کنکور ساختار آموزش و پرورش ارتقاء یابد تا این ساختار به داده های مورد نظر نزدیک شود.

کیفیت آموزشی غیریکسان در مناطق مختلف کشور سومین مشکل در راه حذف کنکور

نکته سومی که در حذف کنکور باید مورد توجه قرار گیرد برگزاری امتحانات جامع و سطح تدریس در مناطق مختلف کشور است. در این زمینه استانهایی داریم که قوی هستند اما استانهایی نیز وجود دارند که سطح آموزش در آنها پایین است. بنابراین یکی از مهمترین مشکلات برای اجرای قانون حذف کنکور کیفیت آموزشی غیریکسان در مناطق مختلف کشور است که به نظر می آید با بازآموزی آموزشی می توان این امر را محقق ساخت تا حق هیچ داوطلبی تضییع نشود.

وی در مورد نظر برخی نمایندگان مجلس که حذف کنکور تا سال 90 را غیر ممکن می دانند به مهر گفت: ما نمی خواهیم حذف کنکور به تاخیر بیفتد و همچنان بر تلاش دولت برای اجرای این قانون مصر هستیم اما اگر دولت توان و امکان اجرای آن تا سال 90 را ندارد باید درخواست خود را به مجلس ارائه کند تا در مجلس به تصویب برسد.