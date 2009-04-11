به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، "ولادیمیر ورونین" در بیانیه ای خواستار بازشماری آراء انتخاباتی شده و اعلام کرد: بازشماری آراء اکنون مرکز مباحثاتی است که ثبات سیاسی، صلح و اعتماد متقابل را در کینیشیف به خطر انداخته است.

کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی با درخواست رئیس جمهور برای بازشماری آرای انتخاباتی این کشور موافقت کرد.

منتقدان و مخالفان دولت کمونیست مولداوی، دستور رئیس جمهور این کشور برای بازشماری آراء انتخاباتی را تلاش برای فریب منتقدین اعلام کرده اند.

با ادامه بحران سیاسی در مولداوی، در حالی که روسیه از دولت مولداوی حمایت کرده، اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از خشونت توسط ارتش و دولت علیه مخالفان هشدار داد.

وی افزود : شعارها و پرچمهایی که تظاهرات کنندگان علیه دولت کمونیست مولداوی به کار می برند نگران کننده است.

جمعیتی 20 هزار نفری در روزهای گذشته در میدان مرکزی پایتخت مولداوی و در اطراف ساختمانهای مهم دولتی این کشور جمع شده و پس از تصرف ساختمان پارلمان این کشور قسمتهایی از آن را به آتش کشیدند.

از پنج آوریل، تنش سیاسی و تظاهرات مخالفان دولت در مولداوی گسترش یافته است. تظاهرکنندگان دولت کمونیست این کشور را به تقلب در انتخابات پارلمانی ماه گذشته متهم کرده اند.

در انتخابات پارلمانی برگزار شده در روز یکشنبه 5 آوریل 2009 (16 فرودین امسال)، حزب کمونیست مولداوی توانست 50 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و پیروز انتخابات باشد.