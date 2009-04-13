به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری و روزهایی که بازار رقابت برای جلب آرا گرمتر میشود، هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری تاکنون موضعی صریح و شفاف درباره وضعیت فرهنگ به ویژه سینما نداشتهاند. این نشان میدهد همچنان وضعیت معیشتی مردم و تنگناهای اقتصادی موجود انتخابات را تحت تاثیر قرار داده و نمیتوان انتظار داشت در این شرایط و در بحبوحه مبارزههای انتخاباتی نامزدها از هر جناح با هر گرایش به حل مشکلات سینما فکر کنند.
این وظیفه سینماگران است که حساسیت و اهمیت فرهنگ و هنر را به سیاستمداران گوشزد و این بستر را فراهم کنند که نامزدهای انتخاباتی و رئیس جمهوری آینده نسبت به حل مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد برنامهریزی کند و در کوران پیروزی بر سایر رقیبان و پایان شعارهای انتخاباتی فرهنگ و هنر را به موضوعی درجه دو تبدیل و از کنار مشکلات خرد و کلان آن به سادگی عبور نکند.
فضای انتخابات همواره بستری فراهم میکند که در شرایط عادی در جامعه وجود ندارد. فضای سیاسی اجتماعی تحت تاثیر تبلیغات نامزدها و نشان دادن توان تحمل و نقدپذیری آنها به شکلی چشمگیر گسترش پیدا میکند. مطبوعات و رسانهها در این زمان کوتاه اما پرفایده میتوانند فعالیتهای موثر فراوانی داشته باشند.
"درباره الی" اصغر فرهادی پیش از انتخابات روی پرده میرود
در این فضا میتوان امیدوار بود فیلمهایی مانند "خاک آشنا" و "درباره الی" روی پرده بروند و مشکلاتی که برای فیلمهای پشت خط اکران مانده حل شود. اما این فرصت که ممکن است نصیب فیلم اصغر فرهادی یا بهمن فرمانآرا شود باید ادامه یابد و همه سینمای ایران از مواهب این فضا استفاده کند. سینماگران قادرند از این فضا برای پیشبرد اهدافشان استفاده کنند اگر به منافع جمعی بیش از اهداف فردی و کوتاه مدت اهمیت بدهند.
میتوان از فرصت موجود برای رفع سوء تفاهمهایی که نسبت به سینمای ایران و تعدادی از سینماگران وجود دارد، استفاده و مهمتر از آن با مذاکره با نامزدهای انتخاباتی از تفکر و اندیشهای حمایت کرد که نسبت به فرهنگ و مشکلات این عرصه نگاه جدی و مشفقانه دارد و در کنار توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نقش موثر فرهنگ در جامعه ایمان قلبی دارد و همراهی با هنرمندان برای او تنها تمهیدی برای جلب آرای بیشتر نیست.
سینماگران در سالهای گذشته به مناسبتهای مختلف و در مقاطع حساس وارد فضای انتخابات شده و با موضعگیریهایی تلاش کردهاند به نفع سینما قدم بردارند. در شرایط فعلی که برآیند سیاستگذاریهای فرهنگی دولت نهم را واضح و شفاف میتوان در وضعیت سینما، تئاتر و موسیقی دید، لزوم توجه به افق نگاه نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ و هنر بیشتر احساس میشود.
ازسیاستمدارانی که هنر و فرهنگ هرگز برایشان جدی نبوده و در اظهار نظرها و نطقهای پیش از انتخابات جملهای درباره تغییر شرایط فرهنگی سخن نمیگویند، نمیتوان انتظار داشت پس از تکیه زدن به صندلی ریاست جمهوری به مشکلات فرهنگی و هنری جامعه بپردازند.
برای این سیاستمداران هنر و فرهنگ زینت مجالس انتخاباتی است و هر زمان این وظیفه تاریخی اهل هنر به پایان برسد، حوزههای دیگراهمیت و جلوه پیدا میکند و سهم فرهنگ و هنر دریغ و افسوسی تمامنشدنی برای داشتن حداقلها است.
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