كارشناس مسائل فني و تكنيكي آژانس : آمريكا از پيش نويس قطعنامه ارائه شده ازسوي اروپا بسيار راضي است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين اين كارشناس مسائل فني و تكنيكي افزود : آمريكا از قطعنامه اي كه سه كشور اروپايي درباره ايران ارائه داده اند بسيار راضي است .

گفتني است سه كشور اروپايي فرانسه ، انگليس و المان در روزهاي گذشته پيش نويس قطع نامه اي را ارائه دادند كه در آن از ايران به دليل پاسخ ندادن به سوالات كليدي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هسته اي خود انتقاد شده است.

اين پيش نويس كه توسط فرانسه، انگليس و آلمان تهيه شده است، ضعف ايران در همكاري "كامل، به موقع و فعال" را محكوم مي كند.

اين پيش نويس كه روز دوشنبه آينده در اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار خواهد گرفت، بر برنامه سانتريفوژ ايران و ديگر موضوعات باقي مانده درباره برنامه هسته اي ايران تمركز دارد و همچنين از ايران خواسته است كه تمام ابعاد برنامه هسته اي خود را فاش كند.